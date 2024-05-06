"رونالدو لم يُذكر في تمويل الاستقطاب".. وليد الفراج يرد على غموض صفقة النصر الكبرى!

السر وراء غياب رونالدو عن صفقات المؤتمر الدوري للرياضة السعودية..

SHAHID

لا يزال لغز صفقة تعاقد نادي النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في شتاء 2023، مثار جدل، حول الجهة الممولة للصفقة التي أحدثت هزة في الأوساط الرياضية العالمية.

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حامل الكرات الذهبية الخمسة الذي ارتدى شارة قيادة النصر، جاء في يناير 2023، بعقد يستمر حتى يونيو 2025، في صفقة تناولها الإعلام بأنها قُدرت بمبلغ 500 مليون يورو.

ووجه الإعلامي محمد السياط سؤالًا حول صفقة رونالدو، قائلًا إن سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والمشرف على برنامج الاستقطاب، ذكر بأن النصر لم يدفع ريالًا واحدًا في الصفقة، فيما لم يرد اسم النجم البرتغالي ضمن اللاعبين الخمسة الذين استقطبهم الصندوق للنادي، وتساءل لماذا لم يتحدث اللذيذ عن رونالدو في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، الذي عقدته وزارة الرياضة.

وعلق الإعلامي وليد الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، قائلًا "سعد اللذيذ تحدث عن الصفقات في هذا الموسم فقط، وذكر في المؤتمر أيضًا، أن لجنة الاستقطابات ليست الجهة الممولة الوحيدة، ومن يقول لجنة الاستقطابات هي الصندوق، غير صحيح، قد تكون هناك جهة ثالثة مولت صفقة اللاعب".

وأضاف "من يشاهد لقطة تعاقد النصر مع رونالدو، يجد وراءه شعار (روح السعودية)، قد تكون وزارة السياحة ممولة لصفقة اللاعب ضمن البرنامج الترويجي للمملكة، ولكننا نحاسب جهة واحدة على التدعيم، وتظل الأمور غير واضحة بنسبة 100% في الصفقة".

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وخاض رونالدو 40 مباراة مع النصر، هذا الموسم، وسجل 32 هدفًا في 27 مباراة بدوري روشن السعودي، و3 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين، و6 أهداف في دوري أبطال آسيا.

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