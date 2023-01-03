فيديو | رونالدو للاعبي النصر: بيئة الفريق جذبتني وأعدكم بتقديم أفضل ما لدي

ماذا قال رونالدو للاعبي النصر في أول لقاء بينهم؟

Shahid

استقبل لاعبو النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحرارة في غرف خلع الملابس في استاد مرسول بارك، قبل حفل تقديمه للجماهير.

الدون التقى باللاعبين لأول مرة، بعدما وصل للرياض أمس الإثنين، ليبدأ مسيرته مع العالمي لمدة موسمين ونصف، بدايةً من الميركاتو الشتوي الجاري.

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وقال رونالدو في كلمته للاعبين: "سعيد جدًا بوجودي هنا، بالنسبة لي هذا تحدٍ كبير، تغيير من أوروبا لآسيا، أعرف أنكم مجموعة جيدة وممتازة، شاهدت بعض المباريات للفريق، ورأيت العلاقة بين اللاعبين، والتي أعجبتني كثيرًا".

وأضاف: "جئت لأساعد الفريق وأستمتع وأعطي أفضل ما عندي، أعدكم أن ننهي الحفل سريعًا، كي لا نتأخر على المران".

يذكر أن كريستيانو يخوض أول مباراة له مع العالمي بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

Shahid