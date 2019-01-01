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يوفنتوس

رونالدو: لست مهووساً بالجوائز الفردية

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النجم البرتغالي يؤكد وضعه مصلحة الفريق الذي يلعب له فوق كل شيء

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه لا يلتفت للجوائز الفردية على حساب الانتصارات الجماهية لفريقه.

رونالدو انضم ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من ريال مدريد بـ100 مليون يورو.

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البرتغالي نجح في تحقيق العديد من البطولات مع ريال، وحصل أيضاً على 5 كرات ذهبية طوال مسيرته.

وقال صاحب الـ33 عاماً عن أولوياته:"لست مهووساً بالجوائز الفردية أبداً".

وأضاف:"الأهم بالنسبة لي هو مساعدة الفريق وباقي الأشياء تأتي بشكل طبيعي".

وتابع:"لا أخفي سعادتي أبداً بالحصول على بعض الجوائز والألقاب الشخصية، ولكنه عدم تحققها لا يعني نهاية العالم".

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وخسر رونالدو جميع الجوائز الفردية الكبرى في 2018، لصالح زميله السابق لوكا مودريتش، الحاصل على الكرة الذهبية والأفضل في العالم وأوروبا.

جدير بالذكر أن رونالدو نجح في تسجيل 15 هدف في 24 مباراة لعبها مع يوفنتوس حتى الآن.

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