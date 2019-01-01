رونالدو: لست مهووساً بالجوائز الفردية

النجم البرتغالي يؤكد وضعه مصلحة الفريق الذي يلعب له فوق كل شيء

أكد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه لا يلتفت للجوائز الفردية على حساب الانتصارات الجماهية لفريقه.

رونالدو انضم ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من ريال مدريد بـ100 مليون يورو.

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البرتغالي نجح في تحقيق العديد من البطولات مع ريال، وحصل أيضاً على 5 كرات ذهبية طوال مسيرته.

وقال صاحب الـ33 عاماً عن أولوياته:"لست مهووساً بالجوائز الفردية أبداً".

وأضاف:"الأهم بالنسبة لي هو مساعدة الفريق وباقي الأشياء تأتي بشكل طبيعي".

لوفرين نشر هذه الصورة على حسابه الخاص بـ إنستاجرام وهي لمحادثة بينه وبين @MoSalah 📱



ظاهر الأمر أن صلاح يهنئه بالعام الجديد ولكن اتضح أن وراء هذه الرسالة رغبة من مو لمعرفة موعد التدريبات 😅



لدينا ملاحظة بسيطة فقط يا @MoSalah

Because وليست Becouse 🙌



( 📸 : IG\dejanlovren06) pic.twitter.com/6b3wzQArVt — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

وتابع:"لا أخفي سعادتي أبداً بالحصول على بعض الجوائز والألقاب الشخصية، ولكنه عدم تحققها لا يعني نهاية العالم".

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وخسر رونالدو جميع الجوائز الفردية الكبرى في 2018، لصالح زميله السابق لوكا مودريتش، الحاصل على الكرة الذهبية والأفضل في العالم وأوروبا.

جدير بالذكر أن رونالدو نجح في تسجيل 15 هدف في 24 مباراة لعبها مع يوفنتوس حتى الآن.