رونالدو: لست مُحتالاً وربما أعمل بالتدريب

المهاجم البرتغالي يتحدث عن موسمه الأول مع يوفنتوس

أكد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه تأقلم بشكل مثالي مع يوفنتوس، وأظهر للجميع قيمته الحقيقية هذا الموسم.

رونالدو رحل عن ريال مدريد منضماً إلى يوفنتوس الصيف الماضي، مقابل 100 مليون يورو، في صفقة فاجأت الجميع بالميركاتو الصيفي.

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البرتغالي نجح في الفوز ببطولة الدوري الإيطالي، لكنه فشل في المرور من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بالخسارة من أياكس أمستردام.

وقال رونالدو عن تجربته مع السيدة العجوز:"أهم شيء أسعى له في أي وظيفة جديدة هو أن أكون نفسي فقط وليس أي شخص آخر".

وأضاف:"مجهودي لازال كما هو، يجب عليك الالتزام بالتواضع والذكاء لإدراك أنك لا تعلم كل شيء".

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واستكمل:"لو كنت شخصاً ذكياً لتعلمت كيفية تطوير نفسك يوماً بعض الآخر كرياضي، بالنسبة لي تأقلمت مع يوفنتوس وثبت للجميع أنني لست محتالاً أو صفقة فاشلة".

وعن حياته بعد الاعتزال:"لما لا أدخل مجال التدريب يوماً ما".

يذكر أن صاحب الـ34 عاماً نجح في تسجيل 27 هدف وصناعة 13 في 40 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم.