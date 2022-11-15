"رونالدو لآرسنال؟ لن يرغب أرتيتا في الحصول عليه!"

لاعب آرسنال السابق يستبعد انضمام رونالدو لفريقه

بعد المقابلة النارية والمثيرة التي أجراها نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو مع بيرس مورجان، تحدث الأخير عن إمكانية انضمام صاروخ ماديرا إلى فريق آرسنال لمساعدة الجانرز على الحصول على لقب الدوري هذا الموسم.

لكن جاك ويلشير، لاعب خط وسط أرسنال السابق، وهو الآن المدرب بالأكاديمية في شمال لندن، غير مقتنع بأن ميكيل أرتيتا سيكون حريصًا على اكتساب شخصية مثيرة للانقسام في فريقه.

حيث تحدث ويلشير مع "talkSPORT"، وقال: "ما زلت أعتقد أنه سيحضر شيئًا للاعبين الصغار للنظر إليه، ورؤية كيف يعيش وكيف يفعل الأشياء. ما زلت أعتقد أن هناك فائدة من الحصول عليه".

وواصل: "لا أعتقد أن ميكيل سيحظى به. ولو كنت مكانه فلن أحصل عليه أيضًا. من الواضح أن ما فعله سيئ، لكنه ليس لديه سجل حافل في ذلك، مكث في مدريد لسنوات".

جدير بالذكر أن حديث رونالدو الأخير مع مورجان قد عكر الأجواء بصورة واضحة مع إدارة الشياطين الحمر، وبالتالي قد يخرج بصورة فورية بعد انتهاء بطولة كأس العالم، وخاصةً مع سوق انتقالات شهر يناير لفريق آخر.