رونالدو قد يعود لكامب نو.. من هو منافس برشلونة المحتمل في الدوري الأوروبي؟

مواجهة نارية قد تحدث لبرشلونة في الدوري الأوروبي

هبط نادي برشلونة الإسباني إلى بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد فوز فريق إنتر على نادي فيكتوريا بلزن برباعية، وضمان التأهل للنيراتزوري رفقة بايرن ميونخ إلى دوري الـ 16.

سقوط برشلونة من دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الأوروبي، يعني أنه سيواجه أحد الفرق التي حصلت على المركز الثاني في ترتيب المجموعات بتلك المنافسة.

كما أن الفريق الكتالوني لا يستطيع مواجهة أي نادٍ من إسبانيا في دور الـ 16، وذلك طبقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تتيح المباريات بين الفرق من نفس البلد بدايةً من ربع النهائي.

ما هي الفرق التي من الممكن أن يلعب برشلونة ضدها؟

في المجموعة الأولى، قد يواجه برشلونة فريق آيندهوفن أو بودو جليمت، وفي المجموعة الثانية قد يلعب ضد ستاد رين أو فنربخشه.

وفي المجموعة الثالثة قد يضرب مواجهة نارية أمام فريق روما الإيطالي، أما عن المجموعة الرابعة قد يلعب ضد فريق سبورتينج براجا أو أونيون برلين.

والمواجهة الكبرى قد تحدث من خلال المجموعة الخامسة، حيث قد يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني، وقد نرى عودة لكريستيانو رونالدو داخل ملعب كامب نو.

وفي المجموعة السادسة قد يلعب برشلونة ضد فينورد أو لاتسيو، ومن المجموعة السابعة قد يواجه فريق نانت أو نادي كاراباخ، ومن المجموعة الثامنة، قد يلعب برشلونة ضد طرابزون سبور أو موناكو.

جدير بالذكر أن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي سوف تلعب غدًا، ومن الوارد أن يتغير الترتيب، وبالتالي فإن الاحتمالات كلها واردة.