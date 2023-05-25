رونالدو في WWE؟ سبب وحيد يكذب الشائعة المثيرة!

تعرف على حقيقة مشاركة رونالدو في عرض WWE

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي تؤكد على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تلقى دعوة من أجل المشاركة في عرض WWE للمصارعة الحرة، في العاصمة السعودية الرياض، فما هي الحقيقة.

الخبر الذي انتشر بشأن هذا الأمر، أكد على أن نجم المصارعة بول ليفاسك "تربل إتش" قام بمفاوضة رونالدو، من أجل المشاركة في عرض WWE للمصارعة الحرة القادمة في العاصمة الرياض.

ويقام عرض المصارعة الحرة يوم 27 مايو الجاري، في العاصمة السعودية الرياض، وهو نفس اليوم الذي سيقام فيه مباراة النصر أمام الاتفاق بالجولة 29 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وبالتالي، فإن ما تردد بشأن مشاركة رونالدو في عرض WWE أمر غير صحيح، لأن النجم البرتغالي مرتبط بمباراة مهمة مع فريقه في بطولة دوري روشن، خاصة وأن العالمي مازال يمتلك فرصة للمنافسة على لقب الدوري.

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن النصر أقرب ملاحقيه، ويتبقى فقط جولتين أمام الفريقين لتحديد البطل.