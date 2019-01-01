رونالدو عن مناوشات أتليتكو مدريد: أناس أغبياء

رونالدو يسخر من تضخيم الأشياء البسيطة

أدلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتصريحات نارية، في رده على سؤال حول تفسير مشجعي أتليتكو مدريد لإشارته باليد، التي قام بها بعد تعادل الأتليتي مع يوفنتوس بهدفين لمثلهما في قمة دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وجاءت كلمات صاروخ ماديرا، في حديثه مع وسائل الإعلام الإيطالية، بعد توقيعه على هدف تخطي هيلاس فيرونا، في مباراة اليوم السبت، التي حسمها حامل اللقب في آخر ثمانية مواسم بشق الأنفس بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة للكالتشيو.

وشوهد الدون متوترًا أثناء خروجه من ملعب "واندا متروبوليتانو"، واكتفى بقول "تعلم .. عليك أن تتعلم"، دون أن يُفسر القصد الإشارة التي أثارت جدلاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا على مدار الساعات القليلة الماضية.

وردًا على ما يُثار حوله، قال رونالدو لشبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإيطالية "الناس يحبون التحدث كثيرًا, هذا كل ما في الأمر. ناس أغبياء يتحدثون كثيرًا".

⏱️65 ثانية فقط كانت كافية لتسجيل غرناطة للهدف الأول في برشلونة.



أسرع فريق يسجل في برشلونة منذ عام 2011 😯 pic.twitter.com/iJ3DxjOiDp — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 21, 2019

الجدير بالذكر أن رونالدو يُعد من أكثر اللاعبين الذين زاروا شباك أتليتكو مدريد، فعلها 22 مرة بقميص ريال مدريد وثلاث مرات مع اليوفي.