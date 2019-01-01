رونالدو يُقرر تقبل عقوبة السجن مع وقف التنفيذ

قضية الضرائب في إسبانيا مازالت مثارة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توجه كريستيانو رونالدو إلى إسبانيا للمثول أمام المحكمة اليوم الثلاثاء للنظر في قضيته الخاصة بالتهرب من دفع الضرائب خلال فترة تواجده مع ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يُقر رونالدو بذنبه التهرب من الضرائب ويتقبل عقوبة السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بعدما كان قد توصل لاتفاق مع السلطات الإسبانية على تسوية القضية العام الماضي مقابل قبوله بهذا الاتفاق ودفعه لمبلغ 19 مليون يورو تقريبًا.

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كان القضاء الإسباني قد اتهم نجم يوفنتوس الحالي بالتهرب الضريبي عن حقوق الصور خلال الفترة من 2011 حتى 2014، وقد سبق أن نفى اللاعب هذا الأمر تمامًا.

وينص القانون في إسبانيا على عدم سجن المذنب حال الحُكم عليه بمدة عامين أو أقل للمرة الأولى، وهو القانون الذي سيستفيد منه صاحب الـ33 عامًا.

وسيمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء أيضًا تشابي ألونسو المتوج مع إسبانيا بكأس العالم 2010، لكن قضيته تبدو أكثر تعقيدًا، إذ يُطالب الإدعاء بسجنه لـ5 سنوات ودفعه لغرامة 4 ملايين يورو لاتهامه بالاحتيال والتهرب الضريبي عن حقوق الصور كذلك خلال الفترة بين 2010-2012.