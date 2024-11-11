نجم ليفربول السابق: رونالدو هو المثل الأعلى لرونالدو ولهذا سيستمر لسنوات!

توقعات باستمرار صلاح في الملاعب لفترة طويلة...

يعتقد راي هوتون، أسطورة ليفربول السابق، أن محمد صلاح، نجم الريدز الحالي، يستمر في الملاعب لسنوات طويلة، وسيهدف إلى السير على خطى كريستيانو رونالدو.

ويقدم صلاح صاحب الـ 32 عامًا، مستويات مميزة هذا الموسم جعلته يتصدر قائمة هدافي فريقه، وتمكن في الموسم الحالي من المساهمة في 20 هدفًا خلال 17 مباراة خاضها بكافة المسابقات.

وقال هوتون في تصريحات لموقع " talkSPORT" عن صلاح: "أعتقد أفضل مثال له هو كريستيانو رونالدو، انظروا إلى ما فعله رونالدو وكيف حافظ على نفسه بحالة جيدة، الأمر يتعلق بالعقلية والعيش بطريقة صحيحة".

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وتابع: "أعتقد أن محمد صلاح، في هذه الفئة مثل رونالدو، أرى أنه يريد اللعب لأطول فترة ممكنة، فهو يحب كرة القدم ويحب تسجيل الأهداف وصناعتها".

وأضاف: "في هذا الموسم صلاح، لا يسجل فقط بل يصنع الأهداف، وهو شيء ربما لم يفعله في الماضي، لقد أصبح لاعبًا شاملًا هذا الموسم، بالنسبة لي إنه غير أسلوب لعبه، وهذا مجزيًا للفريق، ليفربول في الوقت الحالي يرى أفضل ما عند صلاح".

جدير بالذكر أن صلاح، ينتهي عقده مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد، وسط اهتمام من بعض أندية الدوري السعودي ورغبة، في التعاقد مع الفرعون المصري.