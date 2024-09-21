رونالدو ليس صاحب الفضل الأوحد.. رافاييل نادال وراء ثروة جورجينا الطائلة!

عارضة الأزياء الأرجنتينية بلغت ثروتها آفاقًا لم تتخيلها من قبل

عادت يوميات جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو الشهيرة إلى شاشات "نتفليكس" مع العرض الأول للموسم الثالث من وثائقي Soy Georgina، المتوفر على منصة أمريكا الشمالية منذ 18 سبتمبر الجاري.

ويحقق هذا المشروع الذي ظهر للنور قبل عامين، عائدًا اقتصاديًا هائلًا للعارضة الأرجنتينية، حيث حصلت على قرابة عشرة ملايين دولار مقابل الدفعة الأولى من فيلمها الوثائقي، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وراء هذا النجاح يقف أحد أنجح لاعبي التنس والرياضيين عامة في التاريخ وهو الإسباني الأسطوري رافاييل نادال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يمتلك نادال مع شريكه التجاري "أبيل ماتوتيس" 50 بالمئة من حقوق شركة "Producciones Komodo" وهي شركة الإنتاج المسؤولة عن إنتاج الأعمال الوثائقية الخاصة بجورجينا رودريجيو.

وإذا أضفنا الملايين العشرة التي يقال إن جورجينا كسبتها بفضل فيلمها الوثائقي، يمكن أن تبلغ ثروة الأرجنتينية حوالي 20 مليون دولار، وهي ثروة لم تتوقف عن التزايد منذ بداية ارتباطها بنجم فوق العادة هو البرتغالي كريستيانو رونالدو.