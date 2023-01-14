رونالدو سيفشل مع النصر؟ ديربي الرياض كشف كل شيء

هل سينجح رونالدو مع النصر بعد ما شاهدناه في ديربي الرياض؟

Shahid

انتهى ديربي الرياض بين الشباب والنصر بالتعادل السلبي، ولم تقتنع جماهير الناديين بالمستوى والنتيجة، ولكن الشيء الإيجابي هو الكشف عن وضعية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع العالمي، هل سينجح أم يفشل؟

وأصبح رونالدو جاهزًا للمشاركة رفقة نادي النصر خلال الفترة المقبلة، بعد أن أنهى فترة عقوبته مع العالمي والتي كانت ممتدة لمدة مباراتين، وقد يُشارك في المباراة المقبلة أمام الاتفاق.

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الحقيقة أن مباراة ديربي الرياض شهدت أزمة هجومية عانى منها النصر خلال الفترة الماضية، وهي عدم إنهاء الهجمات، حيث لم يتم الاعتماد على الكاميروني فينسنت أبو بكر المهاجم الذي كان يمتلكه العالمي.

الاعتماد على تاليسكا ورحيل أبو بكر

عدم اعتماد الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر، على فينسنت أبو بكر، يؤكد على أنه أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف العالمي، في ظل تلقيه عروضًا من تركيا.

جارسيا اعتمد على تاليسكا في مركز الهجوم، ولكنه لا يستطيع إجادة هذا المركز بشكل جيد، وظهر هذا الأمر خلال مباراة ديربي الرياض أمام الشباب.

وبالتالي مكان رونالدو في قلب هجوم النصر أصبح يحتاج له بشدة أكثر مما كنا نتخيل، لحل تلك الأزمة الهجومية.

كيف كشف ديربي الرياض موقف رونالدو

تحدث البعض عن أن رونالدو أصبح مُنتهي ولن يُقدم الإضافة، ولكن الإمكانيات التي يمتلكها لاعبي النصر، ستساعده على تقديم الإضافة المنتظرة.

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لم يتم استغلال الكرات العرضية في مباراة ديربي الرياض، وهو الأمر الذي يُجيده رونالدو.

بالإضافة إلى أن تاليسكا من أكثر الأشياء التي يُجيدها الكرات البينية في العمق، والنجم البرتغالي يستطيع التحرك بشكل رائع بين الدفاعات.

Shahid