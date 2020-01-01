رونالدو سعيد في يوفنتوس ويؤكد: لست قلقًا على الأرقام القياسية

أنا في أفضل نادٍ إيطالي..

شدد كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، على سعادته البالغة داخل البيانكونيري، في الوقت الذي أكد فيه على أنه لا يكترث كثيرًا بالأرقام القياسية ويؤمن أنها ستتحقق بصورة طبيعية ولا داعي للقلق حولها.

الدون انضم إلى اليوفي في صيف 2018 وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، ولكنه حافظ على نجاحاته وتمكن من تسجيل 53 هدفًا خلال 74 مباراة حتى الآن بالقميص الأبيض والأسود.

رونالدو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قال "أنا سعيد. أنا في أفضل نادٍ في إيطاليا، ألعب إلى جانب أفضل اللاعبين، أنا سعيد لأننا فزنا بالبطولات العام الماضي وآمل أن نفوز هذا الموسم أيضًا.".

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كما أضاف "كفرد، أنا سعيد هُنا، لقد انتقلت إلى يوفنتوس لتسجيل الأهداف وبذل قصارى جهدي، أنا سعيد جدًا.".

قرار بلعب مواجهة يوفنتوس وميلان بالجماهير لكن بشرط واحد

الدولي البرتغالي حقق رقمًا قياسيًا بتسجيله في 11 مباراة متتالية مع اليوفي على صعيد الدوري الإيطالي، مع وصوله للمباراة الألف في مسيرته بعالم كرة القدم على صعيد الأندية والمنتخبات.

وحول الأمر، عقّب رونالدو بقوله "إنه إنجاز جيد. ألف لعبة تعني أن التفاني والعمل الجاد والموهبة تؤتي ثمارها.".

"ليس من السهل لعب ألف مباراة وأنت 35 عامًا فقط، أنا سعيد جدًا، إن الأمر رائع ولكنني آمل أن ألعب مئات المباريات أكثر من ذلك."

وأتم "إنه أمر جيد، إنه رقم جيد، ولكن أهم شيء هو الفوز في المباريات وأن نكون في صدارة الدوري. الأرقام القياسية تأتي، لدي العديد منها، إنها تأتي بطريقة طبيعية. بصراحة، لست قلقًا حيال هذا الأمر.".

"لديّ أرقام قياسية أفضل من هذا الرقم (ألف مباراة)، لكن إذا حصلت على المزيد فسأكون سعيدًا بالطبع، لكن هذه ليست أولويتي، أولويتي هي اللعب بشكل جيد والفوز بالمباريات."

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وقد هُزِم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليون بهدف نظيف، مع وجوده في نصف نهائي كأس إيطاليا.