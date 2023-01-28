"رونالدو سعيد في السعودية .. والفضل لي في انتقاله للنصر"

الانضمام للنصر كان قرارًا صائبًا لرونالدو؟

يعيش النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو تجربة تبدو سعيدة بالأراضي السعودية، سواء داخل الملاعب أم خارجها.

وانضم رونالدو إلى نادي النصر السعودي، مقابل 170 مليون جنية استرليني، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد، بعد تصريحاته المثيرة للجدل مع بريس مورجان.

وكشف الصحفي الإنجليزي بريس مورجان عن تواصله مع رونالدو وحديثه عن تجربته الجديدة بدوري روشن السعودي، فقال:" لقد تبادلت بعض الرسائل معه، وهو يحب الأجواء تمامًا، داخل وخارج الملعب".

وأضاف مورجان: "بفضل مقابلتنا السابقة، وقع رونالدو أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، وهو الآن اللاعب الأعلى أجرا في العالم، وهو يبلغ من العمر 37 عامًا".

وأردف:" لقد أراد التحرر من مانشستر يونايتد، حيث شعر بحق أنه لم يُحترمه بشدة من الكبار بالأولد ترافود، وما يمنحه ميزة على ميسي بالنسبة لي، اختباره لنفسه في تجارب مختلفة جديدة باستمرار".

وشارك رونالدو في هزيمة النصر وخروجه من كأس السوبر السعودي من الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.