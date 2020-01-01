بوادر أزمة جديدة بين رونالدو وساري

أجواء سلبية في يوفنتوس

تحدثت تقارير إيطالية عن بوادر أزمة جديدة في يوفنتوس بين نجم الفريق كريستيانو رونالدو والمدير الفني ماوريتسيو ساري بعد الخلاف في بداية الموسم.

الأجواء في يوفنتوس ليست إيجابية بعد خسارة كأس إيطاليا أمام يوفنتوس، والانتقادات لمستوى الفريق فنياً، وخصوصاً لساري ورونالدو بعد العرض الباهت.

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"لاجازيتا" نشرت تقريراً في عدد اليوم السبت عن خلاف بين ساري ونجمه البرتغالي حول التوظيف الأفضل له داخل الميدان في المباريات ما بعد التوقف.

وبحسب التقرير، رونالدو رفض اقتراح ساري بأن يلعب كرأس حربة صريح في لقاء نابولي، وأخبر المدرب بذلك أمام بقية اللاعبين في المران الأخير قبل المباراة.

وأشار التقرير إلى أن ساري اضطر لتغيير الرسم الخططي لخط هجومه، وتوظيف باولو ديبالا كرأس حربة ووضع رونالدو على الطرف، والنتيجة أن الفريق لم يهز الشباك أمام نابولي وميلان.

الصحيفة تحدثت أن الحل المثالي لساري سيكون بعودة جونزالو هيجواين من الإصابة لكونه المهاجم الصريح الوحيد بقائمة الفريق، مما يتيح لرونالدو التواجد على الجناح.

الثنائي ساري ورونالدو توترت علاقتهما في مطلع الموسم الجاري بعد أن قام المدرب بتغيير نجمه بأحد المباريات، ما رد عليه البرتغالي علنا وأبدى عدم رضاه عن القرار.

ويعود يوفنتوس لمنافسات الدوري عندما يحل ضيفاً على بولونيا في اللقاء الأول له بعد استئناف مسابقة الدوري الإيطالي، وذلك في الثاني والعشرين من يونيو.