سيري آ

رونالدو يثير غضب جمهور إنتر

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Getty
الأسطورة كان حاضراً الديربي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أبدت جماهير إنتر غضبها من النجم البرازيلي رونالدو نازاريو دا ليما بعد حضوره لقاء ديربي ميلانو مساء السبت من مدرجات ملعب "جيوسيبي مياتسا".

وانتصر إنتر على ميلان بهدفين نظيفين من توقيع مارسيلو بروزوفيتش وروميلو لوكاكو، ليؤكد انفراده بقمة الترتيب بعد الجولة الرابعة للسيري آ.

وأثار تفضيل الظاهرة البرازيلية مشاهدة المباراة رفقة إدارة ميلان استهجان جماهير النيراتزوري، إذ شوهد جالساً أمام إدارة الروسونيري، وبجوار كلارينس سيدورف وفابيو كابيلو، والحكم السابق بييرلويجي كولينا.

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وضم الجانب الآخر من المقصورة عدد من قدامى نجوم إنتر ممن لعبوا بجوار رونالدو مثل يوري دجوركاييف وإيفان زامورانو، بالإضافة لخافيير زانيتي، نائب الرئيس.

وسبق أن كرمت الإدارة الحالية لإنتر رونالدو العام الماضي، وتم اختياره المهاجم الأفضل في تاريخ النيراتزوري.

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