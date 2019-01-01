الدوري الإيطالي | إنتر يهزم ميلان في الديربي ويحتفظ بالصدارة

بهدفي بروزوفيتش ولوكاكو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب إنتر ميلان على إيه سي ميلان بهدفين دون رد في الديربي الذي جمعهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.

بدأ ميلان بتشكيل مكون من: دوناروما – كونتي – موساكيو – رومانيولي – رودريجيز – كيسييه – بيليا – تشالهانوجلو – سوسو -بيونتيك – لياو.

فيما دفع إنتر بكل من: هاندانوفيتش – جودين – دي فري – شكرينيار – دامبروزيو – باريلا – بروزوفيتش – أسامواه – سينسي – لوكاكو – مارتينيز

البداية اتت في الدقيقة 12 بتسديدة من لوتارو مارتينيز تصدى لها جيانلويجي دوناوما. وفي الدقيقة 19 نجح دوناروما في التصدي لكرة خطيرة أخرى من روميلو لوكاكو.

وفي الدقيقة 20 حاول لوتارو مجدداً ليعاود دوناروما التصدي، ثم يسدد دانيلو دامبروزيو بجوار القائم.

في الدقيقة 35 حاول دامبروزيو مجدداً ليتصدى دوناروما ببراعة، فيما سجل لوتارو هدفاً في الدقيقة 37، ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل.

مع انطلاق الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 49، أرسل ستيفانو سينسي تمريرة إلى مارسيلو بروزوفيتش ليسجل منها الهدف الأول للنيراتزوري.

وفي الدقيقة 64 خرج هاكان تشالهانوجلو وحل لوكاس باكيتا بدلاً منه، فيما أتى ماتياس فيتشينو في الدقيقة 71 بدلاً من سينسي.

وفي الدقيقة 72 شارك ثيو هيرنانديز على حساب ريكاردو رودريجيز، فيما حل ماتيو بوليتانو بدلاً من لوتارو في الدقيقة 76.

أخيراً أرسل نيكولو باريلا عرضية رائعة سجل منها روميلو لوكاكو الهدف الثاني بالرأس في الدقيقة 78.

بذلك ينقض النيراتزوري على الصدارة بـ12 نقطة من 4 انتصارات، فيما يحتل ميلان المركز السادس بـ6 نقاط.