رونالدو خارج مانشستر يونايتد؟ رانجنيك يحسم الجدل

كشف رالف رانجنيك عن رأيه فيما يخص بقاء كريستيانو رونالدو في نادي مانشستر يونايتد من عدمه.

وكان المهاجم البرتغالي قد سجل ثلاثية اليوم في شباك نادي نوريتش سيتي حسم بها المخضرم اللقاء لصالح الشياطين الحمر.

وتحدث المدرب الألماني عن قرار بقاء الدون في الفريق، حيث أعلن أنه ليس قراره، بل يرجع للمدرب القادم في الموسم المقبل.

ماذا قال رالف رانجنيك؟

قال رانجنيك: "هذا ليس قراري. "كريستيانو لديه سنة أخرى من العقد. إنه قرار للمدير الفني الجديد، وسيتخذه مع مجلس الإدارة".

وواصل: "لقد أظهر اليوم وضد توتنهام أنه رونالدو يمكنه صناعة الفارق في مثل هذه المباريات وليس من قبيل المصادفة أن يكون لديه أفضل سجل في تسجيل الأهداف لجميع اللاعبين في التاريخ".

من هو المدير الفني الجديد؟

أشارت التقارير في الآونة الأخيرة عن اقتراب مدرب فريق أياكس الهولندي إريك تين هاج من تولي مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد.

وأوضحت أيضًا أن صاحب ال 52 عامًا هو الترشيح الأول لرالف رانجنيك الذي سيتراجع بدوره إلى منصب المدير التقني لنادي الشياطين الحمر.

ماذا قدم رونالدو للفريق هذا الموسم؟

يعيش كريستيانو رونالدو فترة متقلبة مع مانشستر يونايتد، لكنه برز في الآونة الأخيرة بعد العديد من الانتقادات التي تلقاها.

ويمتلك الدون 15 هدفًا مع فريق الشياطين الحمر في بطولة الدوري هذا الموسم، آخرها كان الهاتريك الذي سجله اليوم في شباك نوريتش سيتي.

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