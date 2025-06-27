"قصة تم تأليفها " .. زميل جورجينا السابق يكشف حقيقة "اللقاء الأول" الذي جمعها برونالدو في متجر شهير!

كشف زميل سابق لجورجينا رودريجيز عن المكان الذي التقت فيه كريستيانو رونالدو بالفعل، مما دحض قصة لقائهما في متجر جوتشي.

ماذا حدث؟

زُعم، مع رواية رودريجيز لنفس القصة في برنامجها الشهير "أنا جورجينا" على نتفليكس، أن أحد أكثر الأزواج شهرة في عالم كرة القدم قد ارتبطا عندما زار رونالدو متجر أزياء شهير أثناء فترة لعبه في ريال مدريد.

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رونالدو وجورجينا معًا منذ عام 2016، وتعيش عائلتهما الآن في المملكة العربية السعودية بعد انتقال كريستيانو إلى نادي النصر، حيث وقع عقدًا جديدًا لمدة عامين سيبقيه في الملاعب حتى بعد بلوغه 42 عامًا.

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الشائعات

رونالدو وجورجينا، اللذان أثارا تكهنات حول زواجهما بشكل منتظم، لا يزالان مصممان على أن قصة حبهما بدأت عندما التقيا بشكل غير متوقع في متجر "جوتشي" للأزياء، ولكن بابلو بون، الذي عمل مع جورجينا، يؤكد أن هذا ليس صحيحًا.

ما قاله زميل جورجينا

قال بابلو في برنامج TardeAR: "كنت هناك وأدركت أن الأمر لم يكن مصادفة؛ لم يقعا في الحب فور دخوله إلى المتجر. لا، كانا يعرفان بعضهما البعض من قبل".

يدعي بون أن قصة جوتشي تم تأليفها لأسباب تسويقية. وفقًا له، التقى رونالدو وجورجينا في ملهى ليلي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأضاف: "التقيا في ملهى أوبيوم الليلي، ذهبا إلى هناك لقضاء وقت ممتع، خاصة هي، التي كانت برفقة سانتانا وميجيل أنخيل سيلفستر قبل كريستيانو".

ماذا ينتظر رونالدو في المستقبل؟

يقول بون إن هناك أدلة فوتوغرافية على تلك اللقاءات، لكن حاشية رونالدو تحركت "لبناء رواية أكثر ملاءمة لصورة جورجينا العامة".

مهما كان الحال، فإنهما يقتربان من 10 سنوات معًا ويعيشان حالة من الهدوء والاستقرار.