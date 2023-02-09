"رونالدو جاء بالفلوس وليس حبًا في النصر .. كفى تصغير في العالمي!"

البعض يُصغر النصر بسبب رونالدو

هاجم الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، الإعلام النصراوي الذي دائمًا ما يقوم بتصغير حجم نادي النصر أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتعاقد النصر مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، تحدث عنها العالم كله.

وقال الرشيدي خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "للأسف بعض الإعلام النصراوي يقول إن النصر اشتهر بالنجم رونالدو، أنت تصغر نادي النصر".

وتابع: "قبل رونالدو جاء إلى نادي النصر لاعبين كبار، والنصر عُرف قبل رونالدو، هذا اللاعب جاء بالفلوس ما جاء حبًا فيك".

ولم يقدم رونالدو الإضافة مع النصر في مبارياته حتى الآن، حيث شارك في مباراتين ببطولة دوري روشن أمام الاتفاق والفتح، وسجل هدفًا عن طريق ركلة جزاء، كما شارك في مباراة واحدة أمام الاتحاد في كأس السوبر السعودي.