رونالدو: تلقيت عرضًا سعوديًا خياليًا وموقفي هو الرفض "حتى الآن"

قيمته وصلت إلى 350 مليون يورو

أكد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كل الأنباء التي انتشرت حول رغبة أحد الأندية السعودية في التعاقد معه بمقابل مادي ضخم.

رونالدو جعل الأمور واضحة للشياطين الحمر برغبته في الرحيل الصيف الماضي، ولكنه استمر ليُعيد الأمر نفسه هذه الأيام، خلال حديثه مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان.

وقال رونالدو عن رفضه العرض السعودي:"الأمر كان صعبًا، ولكني اعتقدت أنني سعيد جدًا هنا لأنني ما زلت قادرًا على تسجيل الكثير من الأهداف وأنا أؤمن بهذه الحقيقة وأريد مساعدة المنتخب الوطني وحتى مانشستر يونايتد".

وأضاف:"لكن لو لم تشعر أن البيئة المحيطة لك ليست في صفك تكون الأمور صعبة للغاية، يقولون إن عمري 37 سنة ولكني أطلب منهم ذكر أي لاعب يقدم نفس مستوياتي في هذا السن، أنا في حالة جيدة ويمكنني التألق في كأس العالم".

وتابع:"العرض كان حقيقيًا، أحد الأندية السعودية عرض ضمي مقابل موسمين، لكن الصحافة تستمر في قول القمامة المستمرة حول عدم رغبة أحد في التعاقد معي".

وعن قيمة العرض بـ350 مليون يورو:"نعم القيمة حقيقية وموقفي الحالي هو عدم قبول العرض حتى الآن".

جدير بالذكر أن رونالدو أكد في حواره مع بيرس مورجان، أنه لا يريد اللعب مع يونايتد ولا يحترم مدربه الحالي إريك تين هاج.