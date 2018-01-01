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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رونالدو: تكنولوجيا الفيديو تجعل وظيفة الحكام أسهل

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بعدما ساعدت الخاصية يوفنتوس على الإفلات من تعادل قاتل مع سامبدوريا بالدوري الإيطالي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، ترحيبه باستخدام تكنولوجيا الإعادة التليفزيونية في الملاعب الإيطالية.

رونالدو نجح في تسجيل هدفين لرونالدو أمام سامبدوريا، في المباراة التي فاز بها فريقه على الضيوف 2/1 بالجولة التاسعة عشر من الدوري.

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تكنولوجيا الفيديو "VAR" أنقذت يوفنتوس من فقدان نقطتين هامتين، حيث ألغت الهدف الثاني لسامبدوريا في اللحظات الأخيرة بداعي التسلل.

وقال رونالدو بعد المباراة:"الفريق يقدم مستويات جيدة، ظهرنا بشكل مميز في النصف الأول من الموسم وعلينا مواصلة ذلك في الثاني".

وعلق البرتغالي أيضاً على إلغاء الحكم لهدف ريكاردو سابونارا في الوقت القاتل.

وأضاف البرتغالي:"أحب تكنولوجيا الإعادة التليفزيونية لأنها تحسم قرارات صعبة جداً".

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وتابع:"الخاصية تساعد الحكام كثيراً وتجعل وظيفتهم أسهل".

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 53 نقطة على صدارة الدوري الإيطالي، بفارق 12 نقطة كاملة عن نابولي الوصيف.

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