فانتازي جول لدوري روشن: بنزيما في مواجهة كريستيانو.. وتحدٍ جديد أمام "ميتروفيتش"

مواجهة منتظرة بين الثنائي البرتغالي والفرنسي

يجد كريستيانو رونالدو، نجم النصر، نفسه في مواجهة زميله السابق كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد عندما يلتقي الفريقان في قمة المرحلة 13 من الدوري السعودي للمحترفين، ما يبشر لاعبي فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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وتزامل كريستيانو وبنزيما لسنوات في ريال مدريد، لكنهما سيجدا أنفسهما في مواجهة بعضهما في بيئة ودوري مختلفين.

لكن كل هذا يسعد لاعبي فانتازي جول، برعاية أمازون السعودية، خاصة لمن يملك الأموال كي يتواجد اللاعبان في تشكيلته مع تألقهما بالجولة الأخيرة، وهو الأمر المتوقع حدوثه في تلك الجولة.

وبعيدا عن بنزيما ورونالدو، لا ينصح على الإطلاق باستقدام مدافعين من الفريقين، خاصة وأن المباراة مرشحة كي تكون غزيرة بالأهداف.

لكن بالتأكيد يمكن الاعتماد على مارسيلو بروزوفيتش في وسط الميدان من النصر، مع الابتعاد عن حسام عوار، وستيفن بيرجوين للشكوك حول مشاركتهما بداعي الإصابة.

القادسية من جانبه يمكن الاعتماد على أكثر من لاعب منه في ظل تألق لاعبيه خاصة ناتشو، وأبو الشامات كقلبي دفاع، خاصة وأنهما تنتظرهم مواجهة في المتناول أمام الخلود.

وبعد أن فشل في التسجيل بالجولة الأخيرة، يتطلع عبد الله آل سالم، لمنح لاعبيه النقاط خاصة وأن فريقه الخليج يستقبل الاتفاق المتراجع في الفترة الأخيرة.

ولا يمكن نسيان لاعبي الهلال خاصة سيرجي سافيتش الذي تألق في الجولة الأخيرة، وكذلك ألكسندر ميتروفيتش الذي فشل بالتسجيل أخر جولة، لكنه مرشح للتألق مع سهولة مواجهة الرائد.

كما تبدو مواجهات ضمك والفيحاء، والوحدة والأخدود، والشباب والفتح، والعروبة والرياض، مفتوحة على مصراعيها لاستقدام أسماء منها بأسعار معقولة.

خيارات الكابتن

1 – كريم بنزيما: عاد من الإصابة وتألق في الجولة الأخيرة لذلك يبدو هو أفضل خيار للكابتن في هذه الجولة.

2 – عبد الله آل سالم: فشل بالتسجيل بالجولة الأخيرة، لكنه مرشح لاستعادة التألق مع تراجع أداء منافسه "الاتفاق".

3 – كريستيانو رونالدو: يمكن التعويل عليه خاصة وأنه استعاد بريقه في آخر الجولات، وهو خيار رائع للكابتن.

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