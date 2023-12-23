رونالدو أنقذ النصر؟ .. "جارسيا يترك ميدًانا من الخراب بعد رحيله عن أي فريق"

هجوم جديد على المدرب الفرنسي

انضم جيروم روتن لاعب باريس سان جيرمان السابق إلى أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي في الهجوم على رودي جارسيا مدرب النصر ونابولي السابق.

دي لورينتيس خرج في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، ليشير إلى رغبته في إقالة جارسيا يوم تقديمه كمدرب للفريق، بعدما قال له الفرنسي إنه لا يعرف أي شيء عن نابولي ولم يشاهد لهم أي مباراة.

وقال روتن في تصريحات لشبكة "RMC":"عليك النظر إلى الأندية التي تولها تدريبها جارسيا مؤخرًا وكيف انتهى به الأمر في كل مرة، إنه يترك ميدانًا من الخراب خلفه في أي فريق يدربه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لم يكن هناك أي إنكار من رودي جارسيا عن كل ما قاله دي لورينتيس، كيف يقول إنه لم يشاهد أي مباراة لنابولي ولا يعرفهم؟ إنهم أبطال الدوري الإيطالي!".

وأشار روتن خلال حديثه إلى توتر علاقة المدرب الفرنسي بالعديد من اللاعبين بالفريق قبل رحيله وقدوم والتر ماتزاري، وكان على رأسهم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

يذكر أن جارسيا رحل عن النصر السعودي قبل نهاية الموسم الماضي بسبب اهتزاز النتائج وخلافه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان أحد أهم أسباب إقالته من منصبه.