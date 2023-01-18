رونالدو الوسيط وأوسبينا المستشار .. نجم يوفنتوس الهدف القادم للنصر

اللاعب دخل الفترة الحرة في عقده مع اليوفي في يناير الجاري، ورحيله بنهاية الموسم هو الاحتمال الأكبر

Shahid

فرصة ربما لن تأتي مرتين، إذ يحاول النصر السعودي الطرق على الحديد وهو ساخن، كي يحقق أكبر استفادة من الضجة الكبيرة، التي أحدثها التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كان متوقعًا أن ينهي العالمي الميركاتو الشتوي الخاص به بعد ضم الدون، وهو ما أعلنه صراحة مسلي آل معمر؛ رئيس النادي، لكن يبدو أنه لا يزال يتحرك، لإضافة مزيد من نجوم أوروبا لناديه.

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وفقًا لصحيفة "توتو سبورت" فإن الكولومبي خوان كوادرادو؛ لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، هو هدف النصر القادم، خاصةً وأنه سيكون صفقة مجانية، في ظل دخوله الفترة الحرة في عقده مع ناديه في يناير الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو يستغل علاقته القوية باللاعب، خلال فترة مزاملته له في السيدة العجوز، لإقناعه بقبول عرض العالمي، بجانب أن الكولومبي تواصل أيضًا مع مواطنه دافيد أوسبينا؛ حارس النصر، للاستفسار عن الأجواء في النادي والمملكة بشكل عام.

"توتو سبورت" أشارت كذلك إلى أن لاعب الوسط صاحب الـ34 عامًا لا يريد أن يخسر مكانه في تشكيل منتخب بلاده، وتجربة النصر تمثل حافزًا بالنسبة له.

Shahid