يشعر بالتفاؤل تجاه تجربة مبابي مع ريال مدريد

يؤمن كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي بإمكانية فوز لامين يامال بالكرة الذهبية في المستقبل القريب، بعد الانطلاقة المبهرة التي حققها مع برشلونة ومنتخب إسبانيا.

يامال اقتحم الفريق الأول لبرشلونة وهو عمره 16 سنة فقط تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز، ومع مرور الوقت أصبح أحد العناصر الأساسية بالفريق مع المدرب الجديد هانز فليك، وذلك بعدما ساهم في فوز بلاده بلقب يورو 2024 في ألمانيا.

رونالدو الذي يستمتع بتجربته الحالية مع النصر في دوري روشن السعودي، تحدث عبر قناته على موقع "يوتيوب" مع النجم الإنجليزي ريو فيرديناند، وأبدى رأيه في المرشحين للكرة الذهبية في المستقبل القريب.

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وقال رونالدو:"بالنسبة لي أرشح لامين يامال، إرلينج هالاند وجود بيلينجهام، أعتقد أن هذا الثلاثي لديه الإمكانات الكافية للمنافسة عليها، وأعتقد أن مبابي سيقدم مستويات مبهرة أيضًا".

وأما عن مبابي المنتقل حديثًا لريال مدريد على وجه التحديد:"يمكنه أن يكون أحد اللاعبين التاليين الذين يمكنهم الحصول على الجائزة في السنوات القليلة القادمة، سيلعب في ريال مدريد مع مجموعة متماسكة ومدرب رائع ورئيس عظيم".

اتهام ريال مدريد بالحظ في دوري الأبطال:"الناس تقول أن الفريق محظوظ جدًا في دوري أبطال أوروبا، ولكن الأمر لا يتعلق بالحظ، هذا النادي هو الأفضل في تاريخ كرة القدم، وسانتياجو برنابيو يتمتع بهالة مختلفة".

وعن حبه لمانشستر يونايتد:"أكررها مرة أخرى، أنا أحب هذا النادي وأتمنى له كل خير".

يذكر أن رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، يحتل المركز الثاني بقائمة الفائزين بالكرة الذهبية على مدار تاريخها، حيث فاز بها 5 مرات مقابل 8 للمتصدر ليونيل ميسي.