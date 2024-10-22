نجم ليفربول السابق: نهاية رونالدو اقتربت ولن يصل إلى الهدف رقم 1000

اتهمه بالأنانية مع منتخب بلاده

وجه ديتمار هامان نجم ليفربول السابق، رسالة قوية إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، يخبره فيها أن مسيرته أوشكت على الانتهاء!

رونالدو يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الأربعين في فبراير من العام القادم، ولكن لا يزال يمر بفترة جيدة في مسيرته، حيث أصبح أول لاعب في التاريخ يصل إلى الهدف رقم 900 هدف، كما تعهد مؤخرًا بالوصول إلى 1000 هدف قبل اعتزاله كرة القدم.

ومع ذلك قال هامان في تصريحات لموقع "فلاش سكور":"مسيرة رونالدو أصبحت قريبة من الانتهاء، ربما لهذا السبب تصرف بتلك الطريقة الغاضبة أمام اسكتلندا، لقد جعله غروره اللاعب الذي هو عليه اليوم، ولم أكن أيضًا من المعجبين الكبار بتصرفاته في اليورو، لأنه وضع مصالحه قبل مصالح البرتغال".

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وأضاف:"سجل رونالدو بضعة أهداف في دوري الأمم الأوروبية، لكن هل يجعلهم فريقًا أفضل؟ لست متأكدًا من ذلك، هم فريق موهوب للغاية ويمكنهم الفوز بهذه المباريات بدونه، رونالدو في مرحلة من حياته المهنية حيث يحتاج فيها إلى البدء في إعطاء الأولوية للفريق بدلًا من نفسه".

وأوضح:"لست متأكدًا من مدى تأثير المدرب في اختيار الفريق بالمنتخب البرتغالي، وهي قضية كبيرة، ولكني سأندهش كثيرًا إذا وصل كريستيانو إلى 1000 هدف في مسيرته، لا أعتقد أنه يمكنه الاستمرار لفترة طويلة".

يذكر أن رونالدو يأمل في إضافة المزيد إلى حصيلة أهدافه الضخمة من الأهداف مساء اليوم، الثلاثاء، في المباراة التي يلعبها النصر أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا.