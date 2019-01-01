رونالدو: المنافسة مع ميسي بدأت للتو

ميسي تُوج بالكرة الذهبية لعام 2019

تحدث كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس ، عن المنافسة بينه وبين قائد برشلونة ليونيل ميسي على الألقاب الفردية في أعقاب فوز الأخير بالكرة الذهبية.

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ولم يحضر رونالدو حفل الكرة الذهبية، ولكن تواجد في نفس التوقيت في حفل رابطة الدوري الإيطالي لتسليم جوائز الأفضل عن العام الماضي.

وسأل أحد الصحفيين البرتغالي بعد الحفل إذا كانت منافسته مع الأرجنتيني قد بلغت خط النهاية، ليرد رونالدو قائلاً: "منافستي مع ميسي لم تنتهي، ولكن تبدأ للتو الآن".

وفاز ميسي بالكرة الذهبية السادسة بتاريخه، بينما حل رونالدو ثالثاً في الترتيب النهائي للمنافسة عن العام 2019.

وأكدت عدة مصادر مقربة من اللاعب عدم رضاه عن عدم فوزه بالكرة الذهبية هذا الموسم، وأن ذلك من أسباب غيابه عن الحفل.

ودخلت شقيقة رونالدو في حملة هجوم على فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، بعدما سخر الأخير من غياب رونالدو عن الحفل الذي أُقيم بباريس.

وعانى رونالدو الشهر الماضي من تراجع المستوى في يوفنتوس بسبب إصابة على مستوى الركبة بحسب تصريحات مسؤولي الفريق.