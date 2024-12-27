كريستيانو رونالدو: الكرة الذهبية ظلمت فينيسيوس واللاعبين الشباب لا يحترمونا!

كريستيانو رونالدو يهاجم جائزة الكرة الذهبية...

يعتقد كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، تعرض للظلم بخسارة جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، لصالح رودي متوسط ميدان مانشستر سيتي.

وحصل فينيسيوس جونيور، على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، في حفل جلوب سوكر، المقام في دولة الإمارات، بينما فاز رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جائزة أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

وقال رونالدو في تصريحات أثناء حفل جائزة "جلوب سوكر": "أحب المنافسة مع الشباب، في بعض الأحيان هم لا يحترمون اللاعبين الكبار، ولكن يجب عليهم الاحترام، لأننا دائمًا نتنافس ضدهم بطريقة جيدة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "وبكل صراحة ذلك يكون دافعًا لنا، وأنا أحب أن أكون في مقارنة معهم، في التسديد والسرعة حتى الحالة الجسدية، إنهم يواصلون العمل الجاد ولكن ليس احدًا منهم جسده أفضل مني عليهم أن يعلموا هذا".

وتابع: "أحب ما يقدمه اللاعبون الشباب مثل بيلينجهام، لامين يامال، فينيسيوس جونيور، الذي يقدم مستويات مميزة وكان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية في رأيي، ما حدث لم يكن عادلًا، وأقول هذا أمام الجميع".

وأضاف: "لقد منحوها إلى رودري، وهو يستحقها ولكني أعتقد أنه فينيسيوس، كان الأحق بها لقد فاز بدوري أبطال أوروبا، وسجل في المباراة النهائية، بقية المعايير الأخرى لا تعنيني ولا تهم، يجب أن تمنح الجائزة لمن يستحق".

وأكمل: "لكن الجميع يعرف هؤلاء، يفعلون نفس الأمر دائمًا، لذا أنا أحب جائزة جلوب سوكر، وأتمنى أن تستمر هكذا فالعاملين عليها يجعلوها جائزة صادقة، وهذا جيد جدًا".