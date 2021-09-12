رونالدو: العودة إلى يونايتد كان القرار الأفضل.. وسأصنع التاريخ

كريستيانو رونالدو يرى أن العودة إلى مانشستر يونايتد كان أفضل قرار يمكن أن يتخذه.

بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو رحلة عودته إلى مانشستر يونايتد بأفضل طريقة ممكنة، بعدما قاد "الشياطين الحمر" لتحقيق فوز عريض على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ومع تسجيله هدفين في مباراته الأولى، يرى كريستيانو رونالدو أن العودة إلى مانشستر يونايتد كانت "أفضل قرار يمكن أن يتخذه".

رونالدو وصل إلى مانشستر يونايتد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، بعد 12 عامًا قضاها بعيدًا عن ملعب "أولد ترافورد".

وبعدما كان البرتغالي قريبًا من العودة إلى الدوري الإنجليزي لكن من بوابة مانشستر سيتي، تدخل السير أليكس فيرجسون وعدد من أساطير "الشياطين الحمر" لإقناع رونالدو بالعودة من جديد بارتداء قميص يونايتد.

ماذا قال رونالدو عن عودته إلى مانشستر يونايتد؟

رونالدو يؤكد أن الأمور سارت نحو الأفضل مع عودته إلى مانشستر يونايتد، وأنه يأمل في مساعدة فريقه في العودة إلى منصات التتويج.

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وقال رونالدو في مقابلة أجراها مع برنامج "TeleFoot" التلفزيوني الفرنسي: "العودة إلى مانشستر يونايتد كان أفضل قرار اتخذته، لقد جاءت في الوقت المناسب".

وأضاف: "أريد أن أصنع التاريخ، وأساعد مانشستر يونايتد على تحقيق نتائج رائعة والفوز بالألقاب".

🗣️ Cristiano Ronaldo : "C'est la meilleure décision que j'ai prise. C'était le bon moment : je veux écrire l'histoire, aider Manchester à avoir de grands résultats et gagner des trophées" pic.twitter.com/M1LPHICjyz — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 12, 2021

ماذا قال فاران عن اللعب مجددًا مع رونالدو؟

الفرنسي رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد والذي انتقل إليه قادمًا من ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية سعيد بلم الشمل من جديد مع رونالدو.

ولعب فاران مع رونالدو في ريال مدريد لمدة سبعة مواسم، وتحديدًا في الفترة من 2011 وحتى 2018 حين رحل البرتغالي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال فاران: "اللعب مع الأفضل متعة كبيرة، كريستيانو محترف رائع، ودائمًا ما يكون في أفضل حالاته جسديًا، ولديه دائمًا تلك الجودة العالية".

وأضاف: "سيجلب لهذا الفريق رغبته الدائمة في الفوز، وعقلية الانتصار".

ما هي خطوة رونالدو القادمة مع مانشستر يونايتد؟

وبعد قيادة مانشستر يونايتد إلى الفوز على نيوكاسل يونايتد في مباراته الأولى، يوجه رونالدو أنظاره الآن نحو بطولته المفضلة، دوري أبطال أوروبا.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة يونج بويز السويسري في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء المقبل.

وبعد ذلك، سيواجه مانشستر يونايتد مباراتين متتاليتين أمام وست هام، الأولى في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي يوم 19 سبتمبر، ثم بعد ثلاثة أيام في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

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