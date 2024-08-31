العشاء المشؤوم ومكالمة تاريخية .. كواليس جديدة عن "الإذلال" الذي أطاح برونالدو من برشلونة!

ليلة غيرت مجرى التاريخ تمامًا

كواليس جديدة تخرج من مسيرة النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، وهذه المرة مع قصة مثيرة خلال فترته مع برشلونة التي لم تستمر طويلًا بسبب "العشاء المشؤوم".

رونالدو قبل انتقاله للفريق الكتالوني في يوليو 1996 مقابل حوالي 15 مليون يورو، كان يعيش فترة مزدهرة مع نادي آيندهوفن الهولندي، حيث سجل 51 هدفًا في 53 مباراة، وهو الرقم الذي وضعه ضمن صفوة المهاجمين في العالم.

جوان جاسبارت، نائب رئيس برشلونة بتلك الفترة، تحدث مع صحيفة "آس" الإسبانية، عن كيفية إقناع رونالدو بالانتقال إلى ناديه للتواجد بمشروع المدرب بوبي روبسون بعد رحيل يوهان كرويف، وتطرق كذلك لبعض الأسباب التي دفعته للرحيل.

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وقال جاسبارت:"ذهبت إلى ميامي، حيث كان يركز وقتها على منتخب الوطني، كانت هناك بعض الصعوبات، ولكني تحدثت معه وأقنعته بتوقيع العقد واتفقنا أيضًا مع آيندهوفن، إنه شخص عظيم وكونت صداقة شخصية معه بسبب شخصيته الحنونة وسنه الصغير".

بداية الظاهرة كانت مذهلة مع برشلونة، حيث سجل 47 أهداف في 49 مباراة وحصل على كأس الملك وكأس الكؤوس الأوروبية وكأس السوبر الإسباني، وخسروا الدوري لصالح ريال مدريد ودوري أبطال أوروبا لبوروسيا دورتموند، وحرصوا بعدها على حماية نجمه بالتوقيع على عقد جديد يتماشى مع المكانة التي خلقها لنفسه.

الأزمة بدأت من هنا، عندما خرج النائب الآخر لبرشلونة وهو خاومي سوبريكيس عبر برنامج "لا بورتريا" على قناة "La 2"لتقديم النصيحة لرونالدو بالابتعاد قليلًا عن ممثليه ألكسندر مارتينز ورينالدو بيتا، وهي الكلمات التي لم تعجب النجم البرازيلي الذي دافع عنهما وقال إن حياته تغيرت تمامًا بفضلهما.

ورغم الأزمة التي افتعلها سوبريكيس بتصريحاته، إلا أن إرادة رونالدو سادت، وبدأ برشلونة في التحضير والتجهيز لصفقة التجديد، بعد التواصل مع الرعاة والاتفاق على شرط جزائي في عقده، وفي يوم الثلاثاء 26 مايو 1997 كان الاجتماع الأخير لتوقيع العقد بحضور أصدقاء اللاعب ووكيليه مارتينز وبيتا، وخوسيه لويس نونيز رئيس النادي الكتالوني وقتها.

الصدمة هنا وقعت عند حصول الوفد على راحة من أجل تناول الطعام، حيث عاد جاسبارت "الرجل التي أقنع رونالدو" ليقول في تصريحاته:"لقد انتهينا من إعداد جميع المستندات في وقت متأخر جدًا، وحان وقت تناول الطعام واحتفلنا بالتجديد، وعندما عدنا بدأ ممثلوه في الاعتراض، أتذكر أن أحدهم كان يتحدث عبر الهاتف لأكثر من نصف ساعة، وعندما عدنا إلى المكتب شعرنا أن شيئًا ما حدث أثناء الأكل".

وتبين في النهاية أن ممثله وقتها كان في اتصال هاتفي مع ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلانو وقتها، حيث أخبره بتفاصيل عرض برشلونة، ليقوم الإيطالي بالتقدم بعرض أكثر جاذبية من نظيره الكتالوني، ليغادر الجميع مكتب رئيس النادي دون توقيع الظاهرة على عقد جديد.

وقيل وقتها أن سبب عدم التجديد يرجع لتغيير مزعوم في الشروط التي عرضها برشلونة، وهي المعلومات التي جمعتها شبكة "سكاي سبورتس" في فيلم وثائقي بعنوان"نحن نغادر"، وقال خلالها وكيله برانشيني:"أمام هذه الإهانة لذكائنا، لا يوجد سبب لتعريض رونالدو لهذا الإذلال".

وفي النهاية يؤكد جاسبارت أن السبب الوحيد الذي دفع رونالدو للرحيل هو ماسيمو موراتي، حيث قال إنه لو علم ذلك، لكان طلب من الوفد تناول الساندويتشات في المكتب بدلًا من الذهاب للغداء خارج مكتب رئيس النادي، لأن هذه الخطوة منحت الفرصة لوكيل رونالدو للتحدث مع موراتي.

يذكر أن رونالدو رحل بعدها إلى إنتر في 1997 مقابل 26.50 مليون يورو، وانضم إلى ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة في 2002 ب45 مليون يورو، قبل أن يخوض رحلتين مع كورينثيانز وميلان، ثم اعتزل اللعبة بشكل نهائي في فبراير 2011.