رونالدو: البرازيل بحاجة لمدرب مثل جوارديولا أو أنشيلوتي

رونالدو يتمنى قدوم مدرب أوروبي لمنتخب بلاده

كشف أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو عن رغبته في تواجد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أو المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على رأس الإدارة الفنية لمنتخب بلاده.

حيث يرى لاعب ريال مدريد السابق أن هذا من شأنه أن يحسن من مستوى الكرة البرازيلية وأن يغير تاريخ "السامبا" لمدة 100 عام قادمة، بسبب المستوى الكبير الذي يتمتعون به.

حيث قال لصحيفة "الجارديان": "سأحب ذلك، أوروبي ليس فقط مع المنتخب البرازيلي ولكن صناعة كرة القدم البرازيلية بأكملها. بيب أو أنشيلوتي يمكن أن يكونا تاريخيين، ويمكن لذلك أن يغير تاريخنا لمدة 100 عام".

"التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!"

وجاء حديث رونالدو في أعقاب إعلان المدرب الحالي للبرازيل تيتي تنحيه عن منصبه الفني لمنتخب السامبا بعد بطولة كأس العالم قطر 2022، وهي التي ستنطلق في شهر نوفمبر القادم.

وينتهي عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم ولم يتضح بعد ما إذا كان سيمدد إقامته مع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز أم لا، وفي غضون ذلك، عاد أنشيلوتي إلى ريال مدريد كمدرب في عام 2021 ووقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع الملكي.