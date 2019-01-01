رونالدو: إنتر يعطينا الحافز وهذا هو يوفنتوس

أبرز ما صرح به كرستيانو رونالدو عقب انتصار يوفنتوس على جنوى

أعرب النجم البرتغالب كرستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس عن سعادته بالفوز على جنوى مؤكدًا أن الفريق استحق الفوز بعد العمل الذي قدم طوال المباراة.

وحقق يوفنتوس انتصارًا متأخرًا في الدقيقة الأخيرة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراته ضد ضيفه جنوى على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة، قال رونالدو إن الفوز كان مهمًا من أجل استعادة الصدارة الترتيب وعدم التنازل عنها في الوقت الحالي، الأمر الذي اعتبره مهمًا من أجل المنافسة على اللقب.

وأضاف: "المباراة كانت صعبة وشهدت الكثير من الأحداث الدرامية، ولكننا كنا أكثر ثباتًا وامتلكنا الإيمان بالقدرة على الخروج بالفوز وتحقيق النقاط الثلاثة من مباراة صعبة"

وتابع: "جنوى قدم مباراة جيدة ولكن هذا هو يوفنتوس الذي يستطيع الفوز تحت أي ظروف، هي عادات الفريق والتي تتجسد في كل مرة يوضع خلالها في ظروف صعبة"

وأردف: "المنافسة مع إنتر تعطينا حافزًا إضافيًا، بالطبع المطاردة التي يقوم بها تجعلنا أكثر بحثًا عن الفوز وتجعل الدوري أكثر إثارة، علينا أن نستمر في حصد النقاط"

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يذكر أن يوفنتوس قد عاد لصدارة الدوري الإيطالي بفوزه على جنوى، بعدما حصل عليها منافسه إنتر مؤقتًا مساء أمس بفوزه على بريشيا بهدفين لهدف.