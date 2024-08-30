كريستيانو رونالدو ونجم الهلال على رأس قائمة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

استبعاد كانسيلو وأوتافيو من حسابات البحارة

أعلن روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، استدعاء النجم كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي على رأس قائمة البحارة استعدادًا لمواجهة كرواتيا وإسكتلندا، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب البرتغال مع كرواتيا وإسكتلندا، يومي 5 و9 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الأولى بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

واستبعد المدرب الإسباني، جواو كانسيلو لاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق والمنضم حديثًا إلى الهلال السعودي من قائمته، رغم تواجده في قائمة البحارة ببطولة أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2024"، وكذلك الحال بالنسبة للاعب الوسط أوتافيو مونتيرو، المحترف بالنصر.

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كما شهدت القائمة تواجد روبن نيفيش، لاعب الهلال الذي تألق في الموسم الماضي مع الزعيم ويواصل توهجه في دوري روشن السعودي.

وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، تخرج قائمة منتخب البرتغال بدون اسم المدافع الدولي المخضرم بيبي، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد انتهاء مشاركة منتخب بلاده في "يورو 2024"، والتي ودعها رفاق رونالدو من الدور ربع النهائي على يد فرنسا.

وجاءت قائمة منتخب البرتغال، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا، خوسيه سا، روي سيلفا.

الدفاع: روبن دياش، أنطونيو سيلفا، ريناتو فيجا، جونسالو إيناسيو، تياجو سانتوس، ديوجو دالوت، نونو مينديش، نيلسون سيميدو.

الوسط: جواو بالنيا، جواو نيفيش، فيتينا، برونو فرنانديز، بيرناردو سيلفا، روبن نيفيش.

الهجوم: جواو فيليكس، فرانشيسكو ترينكاو، رافائيل لياو، بيدرو نيتو، كريستيانو رونالدو، ديوجو جوتا، جيوفاني كويندا.