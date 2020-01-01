رونالدو أمام إنتر بين التفوق والسجل التهديفي السيئ

الأسطورة البرتغالية يريد تحسين سجله أمام الأفاعي

يستعد يوفنتوس لمواجهة إنتر، مساء الأحد القادم في ديربي إيطاليا بالجولة الـ 26 من السيري آ على ملعب يوفنتوس ستاديوم.

فريق السيدة العجوز، سيدخل اللقاء بهدف الفوز للحفاظ على صدارته والوصول للنقطة 63 في رصيده، ومواصلة الانفراد بالصدارة.

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على الجانب الآخر سيعمل النيراتزوري على الظفر بنقاط المباراة للوصول للنقطة 57، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام سامبدوريا.

يوفنتوس يعول في المباراة على نجمه المتألق في الآونة الأخيرة كريستيانو رونالدو لحسم المباراة، خاصة في ظل الحالة التي يعيشها البرتغالي من استفاقة في الدوري والتسجيل في 11 مباراة متتالية.

ويحتل صاحب الـ 35 عاماً، المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة وبفارق ستة أهداف عن شيرو إيمبولي لاعب لاتسيو المتصدر.

رونالدو لديه سجل ليس بالجيد أمام إنتر، سيعمل على تحسينه، مساء الأحد وقيادة فريقه للفوز.

سنستعرض معاً في التقرير التالي، تاريخ البرتغالي الدولي أمام الأفاعي.

رونالدو لعب أمام إنتر من قبل في ست مباريات، مع سبورتينج لشبونة، مانشستر يونايتد ومؤخراً يوفنتوس.

رونالدو لم يعرف طعم الهزيمة أمام إنتر في أي من مبارياته الست، فقد نجح في تحقيق الفوز خلال ثلاث مباريات وتعادل في مثلهم.

وبالرغم من سجلات التهديف المميزة بالنسبة للاعب البرتغالي، الذي سجل أكثر من 700 هدفاً في مسيرته، إلا أنه لم يسجل سوى هدفين فقط في شباك إنتر.

المباراة الأولى التي خاضها رونالدو أمام إنتر، كانت مع سبورتينج لشبونة البرتغالي في تصفيات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2002 وحينها انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

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وبعد سبع سنوات عندما كان رونالدو لاعباً في مانشستر يونايتد تجدد اللقاء مع الأفاعي من جديد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، وفي مباراة الذهاب لم يسجل رونالدو وانتهت المباراة سلبياً، وفي مباراة العودة سجل هدفاً في فوز فريقه بهدفين دون رد.

ومنذ انتقاله إلى يوفنتوس، لعب أمام إنتر ثلاث مباريات، نجح خلالهم في تسجيل هدفاً وحيداً كان في مباراة الدور الثاني من السيري آ الموسم المنصرم.