رونالدو: أقسم أنني توترت من فرط عظمة استقبالي في أولد ترافورد!

لم أكن أتوقع ذلك..

اعترف كريستيانو رونالدو أنه "توتر كثيرًا" بسبب الاستقبال العظيم الذي وجده من جماهير مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد في أولى مبارياته بعد العودة أمام نيوكاسل.

وأحرز رونالدو هدفين خلال فوز كتيبة أولي جونار سولشاير برباعية لهدف، ونجح سريعًا في وضع بصمته بعد الانضمام للمانيو قادمًا من يوفنتوس نظير 23 مليون يورو.

جماهير الشياطين الحمر لم تتوقف ولو للحظة عن دعم رونالدو في أرض الملعب، وهو ما ترك أثرًا كبيرًا داخل رونالدو أوضحه في تصريحاته بعد المباراة.

ماذا قال رونالدو بعد مباراة نيوكاسل؟

في حديثه لشبكة بي بي سي، قال "إنه أمر لا يصدق، أُقسم أنني كنت متوترًا للغاية عند بداية المباراة، هذا طبيعي لأنني لم أتوقع أن تغني الجماهير باسمي طوال المباراة".

كما أضاف "كنت متوترًا للغاية ولكني لم أظهر ذلك، الاستقبال كان رائعًا جدًا وأنا هنا من أجل الفوز بالمباريات ومساعدة الفريق".

وواصل رونالدو "كانت لحظة لا تصدق، أردت أن أثبت للجميع أنني لازلت قادرًا على مساعدة الفريق، هذا النادي لا يصدق، أنا فخور للغاية، سأقدم كل شيء لأجعلهم فخورين بي".

وأتم "الجميع يعرف أن كرة القدم في إنجلترا مختلفة عن أي مكان آخر في العالم، ولنكون صادقين، إنها الأكثر استثنائية، وصلت هنا وأنا 18 عامًا وعاملوني بصورة لا تصدق ولهذا قد عدت".

ماذا كتب رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراة نيوكاسل؟

وعبّر رونالدو عن فخره بمانشستر يونايتد في منشور نشره عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وقال فيه "عودتي إلى أولد ترافورد كانت مجرد تذكير قصير لماذا يُعرف هذا الملعب باسم مسرح الأحلام".

"بالنسبة لي، كان دائمًا مكانًا سحريًا حيث يمكنك تحقيق كل ما تفكر فيه."

"جنبًا إلى جنب مع جميع زملائي في الفريق والدعم المذهل الذي نحصل عليه دائمًا من المدرجات، فإننا نذهب إلى الأمام بثقة وتفاؤل بأننا سنحتفل جميعًا معًا في النهاية."

واختتم بقوله "فخور بالعودة إلى مانشستر يونايتد واللعب في الدوري الإنجليزي مرة أخرى، ولكن قبل كل شيء، أنا سعيد بمساعدة الفريق".

ماذا ينتظر رونالدو في الفترة المقبلة مع مانشستر يونايتد؟

يبدأ صاحب الـ36 عامًا مشواره الأوروبي مع مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء المقبل في سويسرا عندما يلتقي مع يونج بويز في أولى جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

بعد ذلك تلعب كتيبة أولي جونار سولشاير أمام وست هام مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي وكأس كاراباو بالأسبوع المقبل.

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