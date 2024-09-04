ليست المرة الأولى .. نجل بيكهام يعتزل كرة القدم مبكرًا لاحتراف مجال جديد!

"ذهب حيث يكمن شغفه الأكبر!"

وضع روميو بيكهام، نجل النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، حدًا لمسيرته الكروية القصيرة، بعدما قرر الاعتزال في سن صغيرة للعمل في مجال جديد.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن روميو بيكهام صاحب الـ22 عامًا، والذي كان لاعبًا لفريق رديف برينتفورد، قرر اعتزال كرة القدم والانضمام إلى إحدى وكالات الأزياء الكبرى في باريس.

وكان نجل أسطورة إنجلترا، قد أتيحت له فرصة لتمديد عقده مع رديف برينتفورد في يونيو الماضي، لكنه قرر إنهاء مسيرته الكروية مبكرًا والتركيز على مهنته الجديدة.

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وقال مصدر مقرر من اللاعب للصحيفة البريطانية: "قرر روميو تعليق حذاءه وتكريس وقته لمسيرته المهنية في مجال الأزياء، لقد أحب وقته في برينتفورد ولكنه يحتاج إلى تركيز اهتمامه على الموضة، حيث يكمن شغفه".

وأضاف: "لقد وقع روميو مؤخرًا عقدًا مع أحد كبار وكلاء الأزياء في باريس ويضع نصب عينيه العمل مع بعض العلامات التجارية الضخمة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يغير فيها ابن ديفيد وفيكتوريا بيكهام مسيرته المهنية، حيث كان لاعبًا في نادي آرسنال وقرر ترك كرة القدم من أجل لعب التنس.