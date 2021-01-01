رومينيجه يلمح إلى اقتراب ألابا من ريال مدريد

نبأ سعيد للغاية..

أرسل كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، تلميحات إلى اقتراب دافيد ألابا من الانضمام إلى ريال مدريد، عندما أخذ في التغني بإنجازات وعظمة النادي الملكي.

وكان ألابا قد رفض العرض المقدم له من إدارة النادي البافاري للتجديد طمعًا في أموال أكثر، في الوقت الذي برز اهتمام الريال به لتعويض الرحيل المتوقع لسيرخيو راموس.

الصحف الإسبانية أشارت إلى أن الاتفاق بات وشيكًا بين ألابا والنادي الملكي، في صفقة ستكون مفيدة للغاية لكتيبة زين الدين زيدان نظرًا لصغر عمر اللاعب والديناميكية التي يمنحها بقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

بدوره، تحدث رومينيجه عن الأمر بقوله "لم يتم تقرير أي شيء حتى الآن، لكن فرص مغادرته 99.9%، لقد اتخذ قرارًا بتجربة شيء جديد".

كما أضاف "فلورنتينو بيريز لم يتصل بنا، ولا يجب عليه ذلك، من 2 يناير اللاعب حر للتوقيع أينما يُريد، هكذا تسير الأعمال وهكذا هي قوانين فيفا".

وتابع "لا أعرف إلى أي مدى تقدمت المفاوضات مع ريال مدريد، كل ما أعرفهم أنه نادٍ عظيم، لا يهم أنهم يعيشون أوقاتًا عصيبة مؤخرًا ولم يحققوا نجاحات كالمعتادة في السنوات الماضية، لا يزال فريقًا رائعًا".

وأتم "يجب أن أدافع عن حسن صالح حميديتش - المدير الرياضي -، لقد بدأ التفاوض مع ألابا منذ فبراير 2020، أي منذ سنة، وضعنا الكثير من الأموال على الطاولة، لكن المبلغ يبدو أنه لم يكن مقنعًا للاعب".

"لا يهم، في الصيف سوف نفترق وديًا، لقد ذرفت الدموع عند توديع تياجو الصيف الماضي ولا أستبعد أن يحدث الأمر عينه إذا قابلت دافيد في يوم مغادرته."

الجدير بالذكر أن ألابا البالغ من العمر 28 عامًا وصل إلى بايرن ميونخ عام 2008 لقطاعات الشباب، ومنه أعير إلى هوفنهايم ثم عاد ليصبح أحد أهم دعائم البافاري في العشر سنوات الأخيرة.