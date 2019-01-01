رومينيجه: نأمل أن يكون لدينا ملعباً مثل ملعب بوروسيا دورتموند

المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ يحسد بوروسيا دورتموند على ملعبه

تمنى كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أن لو كان لفريقه ملعباً مثل الذي يمتلكه بوروسيا دورتموند.

وقال رومينيجه في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى لو لدينا أكبر ملعب في ألمانيا، ملعب سيجنال أيدونا بارك سعته 81365 متفرجاً، بينما ملعب أليانز أرينا سعته 75000 متفرجاً فقط".

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رومينيجه أوضح في تصريحاته، أن إدارة بايرن في وقت إنشاء الملعب حاولت تنفيذه ليتسع إلى 100 ألف متفرج، إلا أن الظروف لم تسمح لهذا.

وواصل حديثه قائلاً: "بعد محاولات عديدة واتفاقيات، حصلت الإدارة على استاد بسعة 66000 مقعداً، وتم زيادتها إلى 75000 مقعداً بمرور السنين".

وأتم تصريحاته قائلاً: "وللأسف فإن مدينة ميونيخ، لن تسمح أبداً بتوسعة جديدة للملعب وزيادة المقاعد".

ويحتل حالياً بايرن المركز الرابع في جدول الدوري الألماني برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا صاحب المركز الخامس.