رومينيجه يؤكد استمرار فليك مدرباً لبايرن حتى نهاية الموسم

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أكد رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ كارل هانز رومينيجه استمرار المدرب الحالي للفريق هانز فليك في منصبه حتى نهاية الموسم بنسبة كبيرة.

فليك تولى المهمة قبل أسابيع في أعقاب إقالة نيكو كوفاتش بعد الخسارة بخماسية من إينتراخت فرانكفورت محلياً.

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وقال رومينيجه في تصريحات للإعلام: "من المهم أن تحظى بمدرب يلائم احتياجات الفريق، أتخيل استمرار هانز معنا حتى بعد عطلة الشتاء".

وأضاف: "خطة المباراة المناسبة والعقلية الصحيحة كلها أمور حاضرة في وجود فليك، نحن سعداء في وجوده مدرباً".

وانكسرت سلسلة انتصارات بايرن مع فليك مساء السبت بعدما سقط بهدفين مقابل واحد أمام باير ليفركوزن، في لقاء شهد إضاعته لعديد الفرص.

ويحتل بايرن حالياً الترتيب الرابع على جدول ترتيب الدوري الألماني، وضمن تصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا.