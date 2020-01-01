رومينيجه: على لوف إعادة التفكير في توماس مولر

إدارة بايرن ميونخ تدعم توماس مولر قبل يورو 2020..

طالب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، بإعادة النظر في قرار استبعاد توماس مولر، من المشاركة مع المانشافت.

مولر، يعيش أفضل فتراته في الوقت الحالي، إذ ساهم في 21 هدفًا، خلال 27 مباراة لعبها هذا الموسم مع الفريق البافاري في مختلف المسابقات، حيث سجل 7 أهداف وصنع 14 أخرى.

رومينيجه، قال في تصريحات لموقع "سبورت1" الألماني: "لوف فاجأ الجميع العام الماضي، بعدما أعلن انتهاء وقت مولر وبواتينج وهوملز مع المنتخب الوطني".

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وأضاف أيقونة هجوم بايرن ميونخ السابق: "مولر على وجه التحديد سيظهر وجهه الحقيقة، في الأشهر القليلة المقبلة، نحن في بايرن لا نحتاج إلى مساهمات مولر التهديفية فقط بل نحتاج إلى روحه البافارية".

وتطرق رومينيجه للحديث عن إمكانية استدعاء مولر، لتمثيل المنتخب الألماني، في يورو 2020، موضحًا: "لا أرغب في تقديم النصيحة ليواكيم لوف، الذي يمتلك الخبرة الكافية، وصاحب النجاحات الكبيرة مع ألمانيا".

واستدرك: "لكن إذا كان هناك لاعب يقدم مستويات جيدة، عليك أن تعيد التفكير، أتمنى أن يستمر توماس مولر على هذا المستوى".

وفي السياق ذاته، شدد هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، على أهمية توماس مولر، في أي فريق يلعب له.

وأتم: "يمكن الاستفادة من مولر في كل مكان، سواء في بايرن ميونخ أو المنتخب الوطني، بالطبع لا أعرف ما سيحدث ولكني أرى أنه لاعب مفيد في كل الأحوال".

واتخذ لوف، قرارًا باستبعاد مولر رفقة جيروم بواتينج وماتس هوملز، من تمثيل المانشافت، خلال مارس الماضي، في خطوة منه لضخ دماء جديدة في عروق المنتخب الألماني.