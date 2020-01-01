رومينيجه: تير شتيجن في الطريق ليصبح نوير جديدًا

تصريحات منطقية نوعًا ما..

اعتبر كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أن بلاده ألمانيا محظوظة للغاية بتواجد الثنائي مانويل نوير وتير شتيجن في حراسة المرمى، لكنه كان يُفضِّل بوضوح حارس مرمى ناديه مُعتبرًا إياه قد وصل بالفعل إلى "الطراز العالمي".

ومن المقرر أن يلتقي العملاق البافاري مع برشلونة يوم الجمعة على ملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التفوق الكاسح للنادي الألماني على تشيلسي في ثمن النهائي بـ7-1 كمجموع المباراتين.

بايرن حقق لقبي الدوري الألماني والكأس، كما لم يخسر في 2020 تحت قيادة هانزي فليك ويعيش الفريق حالة أكثر من رائعة، وبالنسبة لرومينيجه، فإن شتيجن حارس مميز بينما نوير لا يزال هو الأفضل.

المزيد من الفرق

رومينيجه في تصريحات صحفية قال "ألمانيا محظوظة لامتلاكها حارسين مثلهما".

كما أضاف "مانويل نوير هو حارس بالفعل من طراز عالمي، تير شتيجن في طريقه ليصبح كذلك".

كما تطرق رومينيجه للحديث عن دافيد ألابا ومستقبله داخل بايرن ميونخ، وكشف عن أن استمرار الدولي النمساوي في البافاري أمر وارد بقوة.

الرئيس قال في هذا الصدد "أنا متفائل بأن بمقدور الطرفين الوصول إلى اتفاق في وقتٍ قريب".

وتكمن أزمة ألابا في الاتفاق حول الراتب، حيث يوّد صاحب الـ29 عامًا أن يتحصل على نفس راتب الفئة الأولى من لاعبي البافاري والبالغ 20 مليون يورو، بينما تريد الإدارة دفع قرابة 10 ملايين فقط.

اقرأ أيضًا.. أسطورة بايرن ميونخ يقلل من ميسي وبرشلونة

أما عن فيليبي كوتينيو وكذلك تياجو ألكنتارا، فقال "كما قلت مسبقًا، عقد كوتينيو انتهى ولا يمكننا أن نقوم باستثمارات ضخمة كتلك مرة أخرى هذا الصيف".

وأتم "من المعروف أن تياجو قال لنا أنه يريد أن يخوض تجربة جديدة، إذا ما تحدث معنا أي نادٍ وكان على استعداد لدفع قيمته التي نريدها، فسنعمل على الصفقة".

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ يطلب على الأقل 30 مليون يورو لبيع تياجو الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، وسط اهتمام من ليفربول بالظفر بخدمات الدولي الإسباني.

كما تجدر الإشارة إلى أن مستقبل كوتينيو لا يزال غامضًا، فبرشلونة لا يريد عودته إلى كامب نو، بينما اللاعب نفسه يحلم بالعودة إلى الدوري الإنجليزي رغم عدم وجود مهتم حقيقي به حاليًا.