رومينيجه: بايرن ميونخ راضٍ للغاية بصفقة كوتينيو

ولكن لم يُتخذ قرار استمراره بعد..

عبّر كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ عن رضاه التام هو وكل من في النادي عن التعاقد مع فيليب كوتينيو.

وكان كوتينيو قد انضم إلى العملاق البافاري الصيف الفائت على سبيل الإعارة من برشلونة لمدة عام واحد، مع وجود بند يسمح للبايرن ضمه بشكل دائم نظير 120 مليون جنيه استرليني.

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وفي حديثٍ مع صحيفة كيكر الألمانية، أبدى رومينيجه رضاه عن الدولي البرازيلي بقوله "فيليب لاعب عالي الجودة. ليس لديه عادات وأساليب النجوم، إنه شخص لطيف للغاية ويحظى بشعبية كبيرة داخل النادي."

ثم تابع "نحن راضون جدًا عن هذه الصفقة."

كوتينيو، صاحب الـ 27 عامًا شارك في سبع مباريات رفقة بطل الدوري الألماني في مسيرة البوندسليجا هذا الموسم، وقد سجل هدفين وصنع ثلاث تمريرات حاسمة، وبدا تأثيره واضحًا مما يُعزز احتمالية تفعيل بند الشراء في عقده.

ولكن رومينيجه عاد وأكد أن هذا الأمر لن يُتخذ فيه القرار الآن، فقال "سنقرر هذا الأمر في الوقت المناسب."

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يذكر أن بايرن ميونخ قد تعادل يوم السبت مع أوجسبورج بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من البوندسليجا بمشاركة كوتينيو الذي أهدر هدفًا محققًا وحرم فريقه من الانفراد بصدارة جدول ترتيب البطولة.