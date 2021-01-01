رومينيجه: الأهلي نادي القرن الإفريقي وعلينا احترامه جيدًا

العقلية الألمانية تظهر..

شدد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، على ضرورة احترام فريقه للأهلي المصري قبل مواجهتهما في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مجال "للعجرفة" على الإطلاق.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في أعقاب الفوز على مستضيف البطولة الدحيل بهدف نظيف، ليضرب موعدًا مع بطل أوروبا والذي سيلعب يوم الجمعة أولًا أمام هيرتا برلين.

وسائل التواصل الاجتماعي اكتظت بردود الفعل حول هذه المباراة، فالجميع متحمس لرؤية ماذا يمكن لبطل إفريقيا صناعته أمام البايرن، بينما أخذ رومينيجه في الثناء على الأهلي لتهدئة الأمور قليلًا.

الرئيس في تصريحات لشبكة Sport1 الألمانية قال "الأهلي نادٍ قديم جدًا وله أكثر من 30 مليون مشجع في مصر فقط، وتم اختياره كنادي القرن من الاتحاد الإفريقي".

كما تابع "مدربنا سيقوم بتحليل مباريات الأهلي، لا يمكنك أن تكون متعجرفًا، حتى لو كنا المرشحين الأوفر حظًا للفوز بالمباراة".

وأتم "لا نريد أن نتعثر، لذلك سنأخذ كل شيء على محمل الجد، لقد فعلنا ذلك بشكل مثالي في 2020، وسنواصل ذلك في 2021، سنتعامل مع كل المباريات باحترام واستعداد احترافي".

الجدير بالذكر أن فوز بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية سيجعله يحقق السداسية عن موسم 2019-20 للمرة الأولى في تاريخه، مكررًا إنجاز برشلونة بالأمر نفسه عام 2009.