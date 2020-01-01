رومينجيه: جوارديولا كان يرغب في تغيير مركز نوير

جوارديولا كان يريد تجربة حارس بايرن ميونخ في مركز جديد

كشف كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، أن بيب جوارديولا المدير الفني الأسبق للفريق البافاري فكر في تغيير مركز مانويل نوير حارس الفريق.

ودرب جوارديولا بايرن في الفترة من 2013 وحتى 2016، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي.

وقال رومينيجه في تصريحات صحفية: "جوارديولا كان لديه خطة، لتغيير مركز نوير بعد الفوز بالبطولة، وتحويله إلى لاعب وسط ملعب".

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وواصل: "نوير أبدع في مركز حراسة المرمى، وأحدث ثورة في هذا المركز، ما زلت أفكر كيف فكر جوارديولا في تلك الفكرة وإشراكه في وسط الملعب".

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وأكمل: "أنا أعتقد أن نوير كان سيؤدي بشكل رائع أيضاً في وسط الملعب".

جدير بالذكر أن جوارديولا مع بايرن ميونخ، نجح في تحقيق سبعة ألقاب مختلفة، بين كأس ودوري محلي، وسوبر أوروبي وكأس العالم للأندية.