روميرو: سولشاير يحظى بالمساندة في مانشستر يونايتد

روميرو لا يشارك كثيراً مع الفريق

أكد سيرخيو روميرو، حارس مانشستر يونايتد الثاني، أن الجميع في ناديه يساند المدرب أولي جونار سولشاير منذ توليه المهمة، وحتى في فترات التراجع.

واستعاد المدير الفني النرويجي الثقة بعدما انتصر في آخر جولتين على مانشستر سيتي وقبله توتنهام لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال روميرو في حديثه بالمؤتمر الصحفي للقاء ألكمار: "في الأرجنتين كنا نشاهد لقاءات يونايتد ونرى الدور الكبير الذي يلعبه أولي في التتويج بالبطولات والانتصارات، ومدى قوة شخصيته".

وأتبع: "منذ توليه المهمة وهو يحظى بمساندة المجموعة في مانشستر، بدأنا الموسم جيداً ثم تعثرنا، ولكن حتى في تلك الفترة ساندناه، الأمر يتعلق بالمضي قدماً".

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وعن عدم مشاركته أساسياً: "ليس أمراً سهلاً، أعمل يومياً لأحصل على الفرصة وأكون جاهزاً عندما تتاح، الوضع كان صعباً بالسنوات الأربع الماضية".

وأردف: "أنا في أفضل نادي بالعالم، ومنذ الصغر تمنيت اللعب في مانشستر يونايتد، عندما أتيت هنا تقبلت فكرة أنني سألعب أقل، هو حلم أن ترتدي هذا القميص، ولكن هدفي ليس البقاء احتياطياً".

ويستضيف يونايتد ضيفه ألكمار مساء الخميس لحساب الدوري الأوروبي، والتعادل يكفيه لحسم صدارة المجموعة على حساب الفريق الهولندي.