روما يسقط في اللحظات الأخيرة أمام مونشنجلادباخ

ذئاب روما تعود خائبة الأمل من ألمانيا بعد الخسارة في الثواني الأخيرة

لم ينجح نادي روما الإيطالي في تحقيق الفوز بالمباراة الرابعة من الدوري الأوروبي هذا الموسم حيث خسر الفريق أمام مونشنجلادباخ الألماني بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك قد فشل نادي العاصمة الإيطالية في تحقيق الفوز الثاني بدور المجموعات ليتواجد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط فقط.

كان أصحاب الأرض قد نجحوا في تسجيل الهدف الأول بالنيران الصديقة من فازيو بالدقيقة 35 من الشوط الأول ليرجح نصف المبارة الأول النادي الألماني.

بينما في النصف الثاني نجح اللاعب ذاته في تعديل النتيجة لذئاب العاصمة الإيطالية بالدقيقة 64 من عمر المباراة ليسجل بعد ذلك ماركوس تورام هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

يذكر أن روما قد تعادل في مباراتين وخسر في مباراة بينما فاز في لقاء وحيد، ليكون رصيده 5 نقط بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الأخير فولفسبورج وفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول باشاك شهير التركي.