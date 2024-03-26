روما يدفع روميلو لوكاكو للتراجع عن قراره بشأن الدوري السعودي

المهاجم البلجيكي معار للفريق الإيطالي من تشيلسي

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن تراجع البلجيكي روميلو لوكاكو عن قراره بشأن اللعب في دوري روشن السعودي.

المهاجم البلجيكي أثار جدلًا واسعًا الصيف الماضي بمفاوضاته مع إنتر ثم يوفنتوس ورفضه راتبًا سنويًا يُقدر بـ50 مليون يورو من الهلال السعودي، وقد انتهى به المطاف معارًا من تشيلسي إلى روما حتى نهاية الموسم الجاري.

الصحيفة الإيطالية أوضحت أن روما لا نية لديه للتعاقد مع لوكاكو نهائيًا، وذلك بسبب المطالب المالية المرتفعة للنادي الإنجليزي الراغب في تعويض المبلغ الذي دفعه لإنتر لضم اللاعب والبالغ 113 مليون يورو تقريبًا.

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لاجازيتا أفادت أن لوكاكو بدأ يُفكر جديًا باللعب في الدوري السعودي الموسم القادم لكن بشرط أن يكون انتقاله لناديه الجديد نهائيًا من تشيلسي وليس بالإعارة مجددًا.

يُشار إلى أن صاحب الـ30 عامًا لعب 26 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3.