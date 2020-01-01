روما يضغط على سمولينج للبقاء

إدارة روما تأمل في الحصول على المدافع الإنجليزي بعقد دائم

يعتقد جيانلوكا بيتراكي المدير الرياضي لنادي روما ، أن مستقبل كريس سمولينج مدافع الفريق المعار من مانشستر يونايتد ، سيحدده اللاعب بنفسه.

وانضم المدافع الإنجليزي، إلى الذئاب، على سبيل الإعارة مطلع الموسم الحالي، ولكن مع تألقه إدارة روما تعمل على تحويل الصفقة إلى عقد دائم.

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وحاولت إدارة الفريق الإيطالي في الفترة الماضية، التعاقد مع المدافع بشكل دائم، ولكن لم تصل إلى حل حتى الآن مع إدارة الشياطين الحمر حول المقابل المادي.

وقال بيتراكي في تصريحات صحفية: "هناك فرصة، اللاعب سيختار ما يجب القيام به، وإذا كان يرغب الاستمرار معنا فيسعدنا ذلك".

وواصل: "نحن سعداء للغاية معه، وهو يعرف ذلك بالإضافة إلى أنه يحب الحياة في المدينة، كما أن تجمعنا علاقة ممتازة مع الشياطين الحمر".

وتابع: "إنه يحصل على دورة تدريبية لدراسة اللغة الإيطالية وهذا يدل على ذكاء شديد منه، أنا سعيد بما يقدمه".

ولعب بيتراكي دوراً كبيراً في إنهاء صفقة سمولينج خلال سوق الانتقالات الماضي، مما يجعله سعيداً برؤية نتيجة اختياره.

جدير بالذكر أن سمولينج يحتل مع روما المركز الرابع من جدول ترتيب السيري آ ، برصيد 36 نقطة وبفارق سبع نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث.