مشاجرة وألفاظ قاسية .. توتر كبير في تدريبات روما بين دانييلي دي روسي ولاعبيه!

ماذا حدث داخل روما؟

حالة من عدم الاستقرار تُسيطر على فريق نادي روما خلال الوقت الحالي، بسبب توتر العلاقة بين دانييلي دي روسي مدرب الفريق ولاعبيه!

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وكشفت شبكة "Rai" الإيطالية، عن أن هناك الكثير من التوتر يُسيطر على روما خلال الوقت الحالي، حيث هناك مشاجرة حدثت بين دي روسي ولاعب الوسط برايان كريستانتي.

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وأوضحت أن المشاجرة حدثت وتم فضها بعد أن تبادل الطرفين الألفاظ القاسية، وذلك في الشجار الذي كان فيه أيضًا لياندرو باريديس.

وأضافت الشبكة أن كريستانتي يشعر بعدم الرضا لأنه يُريد الرحيل عن روما، حيث طلب ناديه االحصول على 20 مليون يورو من أجل بيعه، وهو ما يُصعب فكرة رحيله.

يُذكر أن روما أعلن أمس الثلاثاء بشكل رسمي، عن ضم سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لنادي الهلال، ليُصبح أول سعوديًا يلعب في الدوري الإيطالي.